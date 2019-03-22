Медведева заявила, что гордится своим выступлением на ЧМ в Сайтаме

Россиянка Евгения Медведева прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Пройдено очень много, правда. Я сегодня горжусь собой, своей командой. Сегодня был сложный день, было много вещей, через которые нужно было пройти, и мы это сделали. Я просто хочу продолжать двигаться дальше, залечиться и двигаться дальше. Мне сегодня было очень сложно и очень больно», — приводит слова Медведевой ТАСС.

По итогам выступлений на мировом первенстве 2019 года 19-летняя фигуристка, являющаяся двукратной чемпионкой мира, завоевала бронзу, набрав по сумме короткой и произвольной программ 223,80 балла.

Ранее Медведева рассказала подробности о своей травме, полученной во время чемпионата мира.