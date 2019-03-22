Медведева о своей травме на ЧМ: боль дала мне силы идти дальше

Короткая ссылка
Россиянка Евгения Медведева рассказала подробности о своей травме, полученной во время чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Медведева о своей травме на ЧМ: боль дала мне силы идти дальше
  • Reuters

«На разминке перед короткой программой я, видимо, потянула бедро, вчера и сегодня стало хуже. Но я уверена, мы через это пройдём, залечим, через неделю начнётся шоу. Эта боль дала мне силы идти дальше, я разозлилась, заглянула в свой резерв и сделала всё, что могла», — приводит слова Медведевой ТАСС.

По итогам своих выступлений на мировом первенстве Медведева заняла третье место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 223,80 балла.

Ранее сообщалось, что сборная России сохранила максимальную квоту в женском фигурном катании на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить