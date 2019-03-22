Медведева о своей травме на ЧМ: боль дала мне силы идти дальше

Россиянка Евгения Медведева рассказала подробности о своей травме, полученной во время чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«На разминке перед короткой программой я, видимо, потянула бедро, вчера и сегодня стало хуже. Но я уверена, мы через это пройдём, залечим, через неделю начнётся шоу. Эта боль дала мне силы идти дальше, я разозлилась, заглянула в свой резерв и сделала всё, что могла», — приводит слова Медведевой ТАСС.

По итогам своих выступлений на мировом первенстве Медведева заняла третье место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 223,80 балла.

Ранее сообщалось, что сборная России сохранила максимальную квоту в женском фигурном катании на ЧМ.