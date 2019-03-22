Авербух назвал бронзу Медведевой на ЧМ вознаграждением за сложный сезон
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«Конечно, я очень рад за Женю Медведеву. Конечно, мы сейчас радуемся бронзовой медали двукратной чемпионки мира и Европы, про это забывать не надо», — приводит слова Авербуха телеканал «360».
Он отметил, что эта радость обусловлена очень сложным для Медведевой сезоном.
«А на чемпионате мира всё-таки обошла на две десятых балла Рику Кихиру. Я думаю, что это такое вознаграждение за этот путь и стремление к победе. Но уверен, что в амбициях Жени — всё-таки быть чемпионкой», — добавил специалист.
По итогам выступлений на мировом первенстве 18-летняя фигуристка заняла третье место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 223,80 балла.
Ранее Медведева рассказала подробности о своей травме, полученной во время чемпионата мира.