Авербух назвал бронзу Медведевой на ЧМ вознаграждением за сложный сезон

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о выступлении Евгении Медведевой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в японской Сайтаме.

«Конечно, я очень рад за Женю Медведеву. Конечно, мы сейчас радуемся бронзовой медали двукратной чемпионки мира и Европы, про это забывать не надо», — приводит слова Авербуха телеканал «360».

Он отметил, что эта радость обусловлена очень сложным для Медведевой сезоном.

«А на чемпионате мира всё-таки обошла на две десятых балла Рику Кихиру. Я думаю, что это такое вознаграждение за этот путь и стремление к победе. Но уверен, что в амбициях Жени — всё-таки быть чемпионкой», — добавил специалист.

По итогам выступлений на мировом первенстве 18-летняя фигуристка заняла третье место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 223,80 балла.

Ранее Медведева рассказала подробности о своей травме, полученной во время чемпионата мира.