Ягудин заявил, что Медведева откатала произвольную программу с травмой

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Победитель Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева вышла на прокат произвольной программы чемпионата мира в Сайтаме с травмой.
Ягудин заявил, что Медведева откатала произвольную программу с травмой
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Женя повредила бедро. Не знаю, насколько серьёзна травма, но врачи и тренерский штаб сделали всё, чтобы она вышла на лёд», — признался олимпийский чемпион в эфире Первого канала.

Несмотря на повреждение, Медведева по итогам произвольной программы сумела обойти японскую фигуристку Рику Кихиру, которая до старта ЧМ считалась фаворитом соревнований.

Ранее Авербух выразил восхищение бойцовскими качествами Медведевой.

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