Авербух выразил восхищение бойцовскими качествами Медведевой

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух считает, что для российской фигуристки Евгении Медведевой попадание в тройку призёров можно будет считать успехом, а также восхищается собранностью и бойцовскими качествами спортсменки.

«Хочется ещё раз восхититься бойцовскими качествами Жени Медведевой. Мне кажется, что она была максимально собрана и спокойна. На мой взгляд, судьи были к ней благосклонны, это хорошо. Если Женя попадёт в тройку, то это будет феноменальным успехом. На данный момент Медведева не обладает тем сложным контентом, который есть у Элизабет Турсынбаевой, Рики Кихиры и Алины Загитовой», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Произвольная программа в женском одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме начнётся 22 марта в 11:30 мск.

Ранее ISU не нашёл доказательств вины фигуристки Белл в умышленном нанесении травмы сопернице.