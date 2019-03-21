Авербух выразил восхищение бойцовскими качествами Медведевой

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух считает, что для российской фигуристки Евгении Медведевой попадание в тройку призёров можно будет считать успехом, а также восхищается собранностью и бойцовскими качествами спортсменки.
Авербух выразил восхищение бойцовскими качествами Медведевой
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Хочется ещё раз восхититься бойцовскими качествами Жени Медведевой. Мне кажется, что она была максимально собрана и спокойна. На мой взгляд, судьи были к ней благосклонны, это хорошо. Если Женя попадёт в тройку, то это будет феноменальным успехом. На данный момент Медведева не обладает тем сложным контентом, который есть у Элизабет Турсынбаевой, Рики Кихиры и Алины Загитовой», — цитирует Авербуха РИА Новости.

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