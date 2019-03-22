Бобслеист Белугин получил двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга

Российский бобслеист Максим Белугин, выступавший на Олимпиаде-2014 в Сочи, получил двухлетнюю дисквалификацию от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) за нарушение антидопинговых правил.

«Дисциплинарная комиссия IBSF вынесла вердикт дисквалифицировать Белугина на два года, начиная с 8 июня 2017 года. Максим Белугин предварительно заверил IBSF, что не будет подавать апелляцию и согласен с этим наказанием», — заявил ТАСС представитель Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

Также функционер выразил предположение, что Белугин продолжит спортивную карьеру после окончания срока дисквалификации.

Перепроверка допинг-проб спортсмена, взятая во время Олимпийских игр — 2014 в Сочи, показала наличие в анализах спортсмена запрещённых веществ — метенолона и тренболона.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по спортивной ходьбе Иванов лишён наград за нарушение антидопинговых правил.