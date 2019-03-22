Кацалапов назвал ритм-танец на ЧМ в Сайтаме лучшим прокатом сезона

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, прокомментировал результат короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.

«Лучший прокат в сезоне: ехали легко, лёд потрясающий. Мы много готовились, на короткой программе это сказалось — всё сделали чисто. Теперь полная концентрация на произвольном танце», — цитирует спортсмена ТАСС.

Также Кацалапов добавил, что они с Синициной по тысяче раз отрабатывали каждый элемент и в произвольном танце необходимо спокойно показать, на что они способны.

Ранее сообщалось, что российские пары претендуют на медали чемпионата мира по фигурному катанию после ритм-танца.