Кацалапов назвал ритм-танец на ЧМ в Сайтаме лучшим прокатом сезона

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, прокомментировал результат короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Кацалапов назвал ритм-танец на ЧМ в Сайтаме лучшим прокатом сезона
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Лучший прокат в сезоне: ехали легко, лёд потрясающий. Мы много готовились, на короткой программе это сказалось — всё сделали чисто. Теперь полная концентрация на произвольном танце», — цитирует спортсмена ТАСС.

Также Кацалапов добавил, что они с Синициной по тысяче раз отрабатывали каждый элемент и в произвольном танце необходимо спокойно показать, на что они способны.

Ранее сообщалось, что российские пары претендуют на медали чемпионата мира по фигурному катанию после ритм-танца.

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