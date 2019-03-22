Российские пары претендуют на медали чемпионата мира по фигурному катанию после ритм-танца

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Пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин находятся в тройке лидеров после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Российские пары претендуют на медали чемпионата мира по фигурному катанию после ритм-танца
  • Reuters

Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают вторую строчку после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию. Результат пары — 83,94 балла.

Александра Степанова и Иван Букин за свой прокат получили оценку 83,10 балла и занимают третью строчку.

Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд с оценкой 88,42 балла.

Произвольный танец пары представят 23 марта.

Ранее Медведева заявила, что готова к прокату произвольной программы на ЧМ в Сайтаме.

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