Российские пары претендуют на медали чемпионата мира по фигурному катанию после ритм-танца

Пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин находятся в тройке лидеров после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Reuters

Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают вторую строчку после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию. Результат пары — 83,94 балла. Александра Степанова и Иван Букин за свой прокат получили оценку 83,10 балла и занимают третью строчку. Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд с оценкой 88,42 балла. Произвольный танец пары представят 23 марта. Ранее Медведева заявила, что готова к прокату произвольной программы на ЧМ в Сайтаме.