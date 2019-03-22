Российские пары претендуют на медали чемпионата мира по фигурному катанию после ритм-танца
- Reuters
Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают вторую строчку после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию. Результат пары — 83,94 балла.
Александра Степанова и Иван Букин за свой прокат получили оценку 83,10 балла и занимают третью строчку.
Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд с оценкой 88,42 балла.
Произвольный танец пары представят 23 марта.
Ранее Медведева заявила, что готова к прокату произвольной программы на ЧМ в Сайтаме.