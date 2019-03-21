Медведева считает, что готова к прокату произвольной программы на ЧМ в Сайтаме
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«Я счастлива после выступления в короткой программе, у меня была цель просто закончить прокат и понять, что я проделала очень хорошую работу. Я готовилась к этому чемпионату мира на 200%, вдвое больше, чем раньше. Могу сказать, что готова к завтрашней произвольной программе, буду стараться выступить как можно лучше», — заявила Медведева в интервью ISU.
Также спортсменка добавила, что её цель на произвольную программу — не закончить свой прокат в слезах.
Ранее сообщалось, что фигуристка Константинова произвела стартовое вбрасывание в матче плей-офф КХЛ СКА — «Локомотив».