Медведева считает, что готова к прокату произвольной программы на ЧМ в Сайтаме

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свои результаты по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме и поделилась ожиданиями от выступления в произвольной программе.

«Я счастлива после выступления в короткой программе, у меня была цель просто закончить прокат и понять, что я проделала очень хорошую работу. Я готовилась к этому чемпионату мира на 200%, вдвое больше, чем раньше. Могу сказать, что готова к завтрашней произвольной программе, буду стараться выступить как можно лучше», — заявила Медведева в интервью ISU.

Также спортсменка добавила, что её цель на произвольную программу — не закончить свой прокат в слезах.

Ранее сообщалось, что фигуристка Константинова произвела стартовое вбрасывание в матче плей-офф КХЛ СКА — «Локомотив».