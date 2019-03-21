Фигуристка Константинова произвела стартовое вбрасывание в матче плей-офф КХЛ СКА — «Локомотив»
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Российская фигуристка Станислава Константинова присутствовала на пятом матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским «Локомотивом».
Спортсменка провела стартовое вбрасывание шайбы. На данный момент счёт в серии 3:1 в пользу СКА. В случае победы санкт-петербургский клуб выйдет в финал конференции.
Ранее сообщалось, что лучший бомбардир «Спартака» в КХЛ Радивоевич завершил карьеру.