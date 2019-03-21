Фигуристка Константинова произвела стартовое вбрасывание в матче плей-офф КХЛ СКА — «Локомотив»

Вице-чемпионка России по фигурному катанию Станислава Константинова посетила пятый матч полуфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Локомотивом», где произвела стартовое вбрасывание шайбы.

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Российская фигуристка Станислава Константинова присутствовала на пятом матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским «Локомотивом». Спортсменка провела стартовое вбрасывание шайбы. На данный момент счёт в серии 3:1 в пользу СКА. В случае победы санкт-петербургский клуб выйдет в финал конференции. Ранее сообщалось, что лучший бомбардир «Спартака» в КХЛ Радивоевич завершил карьеру.