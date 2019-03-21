Лучший бомбардир «Спартака» в КХЛ Радивоевич завершил карьеру
- © Dmitry Golubovich/Russian Look
- globallookpress.com
Как сообщает Instagram словацкой «Дуклы», последнего клуба Бранко Радивоевича, 38-летний спортсмен принял решение повесить коньки на гвоздь. В этом клубе и началась профессиональная карьера спортсмена в 1995 году.
Всего за «Спартак» Радивоевич провёл 228 матчей, в которых набрал 162 очка. Также в КХЛ словак выступал за «Атлант», «Нефтехимик» и «Слован».
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