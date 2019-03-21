Лучший бомбардир «Спартака» в КХЛ Радивоевич завершил карьеру

Словацкий хоккеист Бранко Радивоевич, являющийся самым результативным игроком «Спартака» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), принял решение завершить профессиональную карьеру.

Как сообщает Instagram словацкой «Дуклы», последнего клуба Бранко Радивоевича, 38-летний спортсмен принял решение повесить коньки на гвоздь. В этом клубе и началась профессиональная карьера спортсмена в 1995 году.

Всего за «Спартак» Радивоевич провёл 228 матчей, в которых набрал 162 очка. Также в КХЛ словак выступал за «Атлант», «Нефтехимик» и «Слован».

Ранее сообщалось, что хоккеист «Барыса» Орехов выписан из больницы.