Хоккеист «Барыса» Орехов выписан из больницы

Защитник казахстанского «Барыса» Валерий Орехов, госпитализированный во время четвёртого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским «Авангардом», выписан из больницы.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на слова представителя пресс-службы клуба, 19-летний защитник вместе с командой вернётся в Казахстан.

Орехов был госпитализирован после удара о борт в борьбе с форвардом «Авангарда» Виктором Стольбергом в начале второго периода четвёртого матча серии, прошедшего в подмосковной Балашихе 20 марта.

Пятая игра серии пройдёт в Астане 22 марта.

Ранее Андрей Назаров заявил, что четвёртый матч серии «Авангард» — «Барыс» был похож на бойню.