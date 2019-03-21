Хоккеист «Барыса» Орехов выписан из больницы
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Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на слова представителя пресс-службы клуба, 19-летний защитник вместе с командой вернётся в Казахстан.
Орехов был госпитализирован после удара о борт в борьбе с форвардом «Авангарда» Виктором Стольбергом в начале второго периода четвёртого матча серии, прошедшего в подмосковной Балашихе 20 марта.
Пятая игра серии пройдёт в Астане 22 марта.
Ранее Андрей Назаров заявил, что четвёртый матч серии «Авангард» — «Барыс» был похож на бойню.