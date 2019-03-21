Назаров о травмах игроков в серии «Авангард» — «Барыс»: четвёртый матч был похож на бойню

Бывший главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров высказал мнение о грубой игре хоккеистов в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и астанинским «Барысом»

«Четвёртый матч серии был похож на бойню. Двух человек увезли в больницу, это пугает. Скоро в обеих командах будет некому выйти на лёд. Игроки продолжат убивать друг друга, ломать и калечить, бить в голову. Сейчас мы видим банальную грязь, которая, по сути, никак не наказывается. Вседозволенность и хаос до добра не доведут», — приводит слова Назарова РИА Новости.

Он отметил, что в целом выступает за то, чтобы в каждой команде были силовые игроки.

«Люди подерутся, выпустят пар, снимут общее напряжение, разогреют болельщиков, устроят шоу. Силовики будут защищать своих лидеров. Это нормально, так и должно быть. Я 10 лет провёл в НХЛ и знаю, о чём говорю», — добавил специалист.

Во время четвёртого матча серии, завершившегося победой «Авангарда», по одному игроку от обеих команд были госпитализированы после инцидентов, произошедших по ходу встречи.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Авангарда» Сергей Шумаков госпитализирован после столкновения в матче с «Барысом».