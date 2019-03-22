«Коламбус» проиграл «Эдмонтону» и покинул зону плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» в гостях уступили «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), потерпев третье поражение подряд.

Поединок завершился со счётом 4:1 в пользу «Эдмонтона».

В составе победителей отличились Кайл Бродзяк, Зак Кассиан, Конор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Единственная шайба «Коламбуса» в матче на счету Дэвида Савара.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.

«Коламбус» потерпел третье поражение кряду и опустился на девятую строчку Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что Кучеров набрал 120 очков в регулярном сезоне НХЛ и установил ряд статистических достижений.