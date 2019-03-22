«Коламбус» проиграл «Эдмонтону» и покинул зону плей-офф НХЛ
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Поединок завершился со счётом 4:1 в пользу «Эдмонтона».
В составе победителей отличились Кайл Бродзяк, Зак Кассиан, Конор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс.
Единственная шайба «Коламбуса» в матче на счету Дэвида Савара.
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.
«Коламбус» потерпел третье поражение кряду и опустился на девятую строчку Восточной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что Кучеров набрал 120 очков в регулярном сезоне НХЛ и установил ряд статистических достижений.