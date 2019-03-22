Кучеров набрал 120 очков в регулярном сезоне НХЛ и установил ряд статистических достижений

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил достижение Сергея Фёдорова по очкам, набранным российским хоккеистом в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Каролины Харрикейнз» форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал голевую передачу и набрал 120-е очко в регулярном сезоне.

Для этого россиянину потребовалось 75 матчей, что является лучшим результатом в НХЛ за последние 20 лет. В сезоне-1998/99 подобное удавалось Яромиру Ягру. За последние 25 лет быстрее 120 очков набирали только Марио Лемье (1995/96, 59 игр), Яромир Ягр (1995/96, 63) и Уэйн Гретцки (1993/94, 73).

Также нападающий вышел на второе место по количеству очков, набранных российским игроком в течение одного сезона НХЛ. Кучеров сравнялся с Сергеем Фёдоровым, набравшим 120 очков в сезоне-1993/94. Лучший результат среди российских хоккеистов у Александра Могильного — 127 очков в сезоне-1992/93.

В нынешнем сезоне Кучеров возглавляет гонку бомбардиров, опережая Конора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» на 15 очков.

Ранее сообщалось, что «Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров и Свечников отметились голевыми передачами.