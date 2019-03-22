Кучеров набрал 120 очков в регулярном сезоне НХЛ и установил ряд статистических достижений

Короткая ссылка
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил достижение Сергея Фёдорова по очкам, набранным российским хоккеистом в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров набрал 120 очков в регулярном сезоне НХЛ и установил ряд статистических достижений
  • AFP
  • © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В матче против «Каролины Харрикейнз» форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал голевую передачу и набрал 120-е очко в регулярном сезоне.

Для этого россиянину потребовалось 75 матчей, что является лучшим результатом в НХЛ за последние 20 лет. В сезоне-1998/99 подобное удавалось Яромиру Ягру. За последние 25 лет быстрее 120 очков набирали только Марио Лемье (1995/96, 59 игр), Яромир Ягр (1995/96, 63) и Уэйн Гретцки (1993/94, 73).

Также нападающий вышел на второе место по количеству очков, набранных российским игроком в течение одного сезона НХЛ. Кучеров сравнялся с Сергеем Фёдоровым, набравшим 120 очков в сезоне-1993/94. Лучший результат среди российских хоккеистов у Александра Могильного — 127 очков в сезоне-1992/93.

В нынешнем сезоне Кучеров возглавляет гонку бомбардиров, опережая Конора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» на 15 очков.

Ранее сообщалось, что «Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров и Свечников отметились голевыми передачами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить