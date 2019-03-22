«Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров и Свечников отметились голевыми передачами

Хоккеисты «Тампа-Бей Лайтнинг» оказались сильнее «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая на площадке «Каролины», завершилась со счётом 6:3 в пользу «Тампы».

В составе победителей шайбы забили Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон, Этони Чирелли, Райан Кэллахан, Брейден Пойнт и Райан Макдона.

У «Каролины» отличились Нино Нидеррайтер, Даги Хэмилтон и Джордан Стаал.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал голевую передачу и набрал 120-е очко в сезоне (37+83).

Форвард «Каролины» Андрей Свечников также отметился ассистом.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский участия в матче не принимал.

Ранее сообщалось, что Барбашёв оформил первый хет-трик в НХЛ и помог «Сент-Луису» победить «Детройт».