«Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров и Свечников отметились голевыми передачами
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Встреча, проходившая на площадке «Каролины», завершилась со счётом 6:3 в пользу «Тампы».
В составе победителей шайбы забили Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон, Этони Чирелли, Райан Кэллахан, Брейден Пойнт и Райан Макдона.
У «Каролины» отличились Нино Нидеррайтер, Даги Хэмилтон и Джордан Стаал.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал голевую передачу и набрал 120-е очко в сезоне (37+83).
Форвард «Каролины» Андрей Свечников также отметился ассистом.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский участия в матче не принимал.
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