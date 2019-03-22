Бывший тренер сборной России призвал не оправдывать Головина после удаления в матче с Бельгией

Экс-наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал удаление полузащитника команды Александра Головина в матче первого тура квалификации чемпионата Европы с Бельгией, который завершился поражением подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:3.

«Головин переживает не только за себя, но и за команду. Результат его не устраивал. Такие моменты часто бывают в футболе. Но это не значит, что Александра нужно оправдывать», — цитирует эксперта РИА Новости.

По мнению Игнатьева, Черчесов обязательно отреагирует на поступок футболиста.

«При этом всех собак на Головина не надо спускать, но и оставить момент без внимания ни в коем случае нельзя», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.