Эксперт объяснил, почему сборная России проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев назвал причины поражения команды в матче первого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией со счётом 1:3.

«У сборной России не нашлось противоядия против быстрых игроков. Да, мы немного допускали ошибок в обороне, но плохо контролировали мяч. У нас ничего не получилось в атаке», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Игнатьева, результат матча между сборными Бельгии и России является обескураживающим.

«Если говорить объективно, то у бельгийцев собраны большие мастера. И нам было сложно выиграть. Но я бы не сказал, что мы выглядели мальчиками для битья. Так никак нельзя сказать, но в то же время признаем, что бельгийцы оказались сильнее по многим компонентам», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.