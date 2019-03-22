Черчесов прокомментировал удаление Головина в матче квалификации Евро-2020 с Бельгией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал удаление полузащитника команды Александра Головина в концовке матча первого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией, который его подопечные проиграли со счётом 1:3.

«Игру — могу обсудить, а вот вторую жёлтую — не видел. Отмахнулся, вроде бы. Я с ним ещё не разговаривал, сделаю это завтра, когда он успокоится. И посмотрим, какие действия будем предпринимать», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Удаление в поединке с Бельгией стало для Головина первым в составе сборной России, за которую полузащитник дебютировал в 2015 году.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.