Черчесов прокомментировал удаление Головина в матче квалификации Евро-2020 с Бельгией
- Reuters
«Игру — могу обсудить, а вот вторую жёлтую — не видел. Отмахнулся, вроде бы. Я с ним ещё не разговаривал, сделаю это завтра, когда он успокоится. И посмотрим, какие действия будем предпринимать», — цитирует специалиста «Чемпионат».
Удаление в поединке с Бельгией стало для Головина первым в составе сборной России, за которую полузащитник дебютировал в 2015 году.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.