Черчесов: поражение от Бельгии — не тот случай, когда нужен разнос

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал игру своих подопечных в матче первого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года с Бельгией, в котором отечественная команда потерпела поражение со счётом 1:3.
Черчесов: поражение от Бельгии — не тот случай, когда нужен разнос
  • Reuters

«Мы увидели интересный матч, который надо спокойно проанализировать. Мы предупредили, что Бельгия очень опасна в быстрых атаках, но позволяли им так действовать — это привело к поражению. Но сегодня не тот случай, когда нужен разнос», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Черчесова, российские футболисты знают, в чём состоят допущенные ими в поединке с бельгийцами ошибки.

«Мы будем спокойно выправлять ситуацию», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.

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