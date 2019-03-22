Черчесов: поражение от Бельгии — не тот случай, когда нужен разнос

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал игру своих подопечных в матче первого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года с Бельгией, в котором отечественная команда потерпела поражение со счётом 1:3.

«Мы увидели интересный матч, который надо спокойно проанализировать. Мы предупредили, что Бельгия очень опасна в быстрых атаках, но позволяли им так действовать — это привело к поражению. Но сегодня не тот случай, когда нужен разнос», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Черчесова, российские футболисты знают, в чём состоят допущенные ими в поединке с бельгийцами ошибки.

«Мы будем спокойно выправлять ситуацию», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.