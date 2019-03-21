Сборная Бельгии огласила состав на отборочный матч Евро-2020 с Россией

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Бельгийцы проведут домашний матч отбора на чемпионат Европы — 2020 по футболу со сборной России в три защитника.
Сборная Бельгии огласила состав на отборочный матч Евро-2020 с Россией
  • AFP
  • © Andy BUCHANAN

Официальный Twitter сборной Бельгии опубликовал состав национальной команды на матч с Россией. Главный тренер Роберто Мартинес выбрал следующих футболистов:

— вратарь: Куртуа;

— защитники: Альдервейрельд, Бойата, Вертонген;

— полузащитники: Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар;

— нападающие: Мертенс, Батшуайи, Э. Азар.

Встреча пройдёт на стадионе «Эйзель» в Бельгии. Начало матча — в 22:45 мск.

Ранее стал известен состав сборной России на отборочный матч ЧЕ-2020 с Бельгией.

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