Сборная Бельгии огласила состав на отборочный матч Евро-2020 с Россией

Бельгийцы проведут домашний матч отбора на чемпионат Европы — 2020 по футболу со сборной России в три защитника.

AFP

© Andy BUCHANAN

Официальный Twitter сборной Бельгии опубликовал состав национальной команды на матч с Россией. Главный тренер Роберто Мартинес выбрал следующих футболистов: — вратарь: Куртуа; — защитники: Альдервейрельд, Бойата, Вертонген; — полузащитники: Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар; — нападающие: Мертенс, Батшуайи, Э. Азар. Встреча пройдёт на стадионе «Эйзель» в Бельгии. Начало матча — в 22:45 мск. Ранее стал известен состав сборной России на отборочный матч ЧЕ-2020 с Бельгией.