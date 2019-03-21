Сборная Бельгии огласила состав на отборочный матч Евро-2020 с Россией
- AFP
- © Andy BUCHANAN
Официальный Twitter сборной Бельгии опубликовал состав национальной команды на матч с Россией. Главный тренер Роберто Мартинес выбрал следующих футболистов:
— вратарь: Куртуа;
— защитники: Альдервейрельд, Бойата, Вертонген;
— полузащитники: Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар;
— нападающие: Мертенс, Батшуайи, Э. Азар.
Встреча пройдёт на стадионе «Эйзель» в Бельгии. Начало матча — в 22:45 мск.
Ранее стал известен состав сборной России на отборочный матч ЧЕ-2020 с Бельгией.