Тренер Логинова рассказал об отношениях своего подопечного с Фуркадом

Личный тренер биатлониста Александра Логинова Александр Каспирович заявил, что у российского спортсмена наладилась отношения с французским коллегой Мартеном Фуркадом.

«Принципиальной цели обойти Фуркада у Логинова не было. Вот если бы Самуэльссон, тогда да, это принципиально. А с Фуркадом у них наладились взаимоотношения. Они здороваются, общаются», — заявил Каспирович в интервью изданию «Спорт день за днём».

Также тренер добавил, что продолжит сотрудничество с Логиновым в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Кузьмина победила в женской спринтерской гонке в рамках этапа КМ по биатлону.