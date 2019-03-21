Тренер Логинова рассказал об отношениях своего подопечного с Фуркадом
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«Принципиальной цели обойти Фуркада у Логинова не было. Вот если бы Самуэльссон, тогда да, это принципиально. А с Фуркадом у них наладились взаимоотношения. Они здороваются, общаются», — заявил Каспирович в интервью изданию «Спорт день за днём».
Также тренер добавил, что продолжит сотрудничество с Логиновым в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что Кузьмина победила в женской спринтерской гонке в рамках этапа КМ по биатлону.