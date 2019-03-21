Международная федерация положительно смотрит на избрание Аникиной главой российского бобслея

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) рада приветствовать избрание Елены Аникиной на должность президента Федерации бобслея России.

«IBSF была проинформирована об избрании Елены Аникиной и приветствует нового президента федерации, входящей в состав нашей организации. Госпожа Аникина на протяжении нескольких месяцев занимает данную должность, поэтому мы хорошо с ней знакомы и с нетерпением ожидаем совместной работы в ближайшие годы», — цитирует IBSF ТАСС.

Елена Аникина возглавила Федерацию бобслея России в качестве исполняющего обязанности президента 22 января, придя на смену Александру Зубкову, отстранённому от спортивной деятельности.

Ранее сообщалось, что Аникина избрана президентом Федерации бобслея России.