Международная федерация положительно смотрит на избрание Аникиной главой российского бобслея

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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) рада приветствовать избрание Елены Аникиной на должность президента Федерации бобслея России.
Международная федерация положительно смотрит на избрание Аникиной главой российского бобслея
  • Reuters

«IBSF была проинформирована об избрании Елены Аникиной и приветствует нового президента федерации, входящей в состав нашей организации. Госпожа Аникина на протяжении нескольких месяцев занимает данную должность, поэтому мы хорошо с ней знакомы и с нетерпением ожидаем совместной работы в ближайшие годы», — цитирует IBSF ТАСС.

Елена Аникина возглавила Федерацию бобслея России в качестве исполняющего обязанности президента 22 января, придя на смену Александру Зубкову, отстранённому от спортивной деятельности.

Ранее сообщалось, что Аникина избрана президентом Федерации бобслея России.

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