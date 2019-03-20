Аникина избрана президентом Федерации бобслея России
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, выборы состоялись в Сочи на внеочередной конференции организации.
Помимо Аникиной претендентами на пост являлись Андрей Пимашков и Олег Соколов. По итогам Аникина набрала 25 голосов, Пимашков — восемь, а Соколов снял свою кандидатуру.
Аникина временно возглавила федерацию 22 января после отставки Виталия Зубкова, которого дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Ранее сообщалось, что экипаж российского бобслеиста Андрианова не сумел завоевать медаль ЧМ в Уистлере.