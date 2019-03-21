Билялетдинов оценил вероятность дебюта Чалова в ближайших матчах сборной России

Экс-тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» Ринат Билялетдинов считает, что нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов имеет шанс впервые сыграть за сборную России во втором отборочном матче к чемпионату Европы — 2020 против Казахстана.

«Не исключено, что мы увидим Чалова в матче с Казахстаном — менее опытным и сильным оппонентом. Он способен сыграть как на острие, так и в оттяжке, а при условии наличия в составе Головина реально возрождение армейской связки. Таким образом, атакующее трио с участием Артёма, Фёдора и Александра имеет право на существование», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Также специалист добавил, что не стоит возвышать цену победы ЦСКА над «Реалом», так как мадридский клуб не был мотивирован на эту встречу.

Ранее Билялетдинов объяснил, кем Черчесов может заменить Кутепова в игре с Бельгией.