Билялетдинов объяснил, кем Черчесов может заменить Кутепова в игре с Бельгией

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что защитник «Ахмата» Андрей Семёнов может заменить в центре обороны сборной России травмированного Илью Кутепова, однако необходимо смотреть, насколько он сочетается с футболистом «Спартака» Георгием Джикией.

«В схеме с тремя центральными защитниками вместе с Джикией могли бы сыграть Андрей Семёнов и Максим Беляев. Возможно, стоит ожидать появления Вячеслава Караваева. Для игры в два центральных защитника Семёнов обладает достаточным опытом. Но сложно делать выводы, основываясь исключительно на выступлениях за клуб. Нужно понять, насколько эти футболисты совместимы друг с другом, а также способны ли они нейтрализовать лидеров сборной Бельгии», — сказал Билялетдинов в интервью RT.

Также футбольный специалист добавил, что Илья Кутепов правильно сделал, что приехал в расположение сборной России, несмотря на травму.

Ранее Билялетдинов сказал о Зобнине, что по объёму работы ему нет равных в стране.