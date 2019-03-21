Билялетдинов объяснил, кем Черчесов может заменить Кутепова в игре с Бельгией

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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что защитник «Ахмата» Андрей Семёнов может заменить в центре обороны сборной России травмированного Илью Кутепова, однако необходимо смотреть, насколько он сочетается с футболистом «Спартака» Георгием Джикией.
Билялетдинов объяснил, кем Черчесов может заменить Кутепова в игре с Бельгией
  • Reuters

«В схеме с тремя центральными защитниками вместе с Джикией могли бы сыграть Андрей Семёнов и Максим Беляев. Возможно, стоит ожидать появления Вячеслава Караваева. Для игры в два центральных защитника Семёнов обладает достаточным опытом. Но сложно делать выводы, основываясь исключительно на выступлениях за клуб. Нужно понять, насколько эти футболисты совместимы друг с другом, а также способны ли они нейтрализовать лидеров сборной Бельгии», — сказал Билялетдинов в интервью RT.

Также футбольный специалист добавил, что Илья Кутепов правильно сделал, что приехал в расположение сборной России, несмотря на травму.

Ранее Билялетдинов сказал о Зобнине, что по объёму работы ему нет равных в стране.

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