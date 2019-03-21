Самарин выступит шестым в произвольной программе ЧМ в Японии, Коляда — 13-м

Российский фигурист Александр Самарин первым из россиян покажет произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония),

Официальный сайт Международного союза конькобежцев опубликовал список спортсменов, которые выйдут на старт произвольной программы у мужчин в рамках чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Первым среди россиян стартует Александр Самарин. Он покажет произвольную программу шестым. Михаил Коляда и Андрей Лазукин получили 13-ю и 15-ю позиции соответственно.

По итогам короткой программы лучший результат показал Михаил Коляда, который с показателем 84,23 балла занимает 10-ю строчку.

Ранее Ягудин высказался о прокате фигуриста Коляды на ЧМ в Сайтаме.