Мостовой считает ничью хорошим результатом для сборной России в матче с Бельгией
- Reuters
«Сборная России имеет шанс достичь положительного результата в матче с Бельгией благодаря проблемам соперника с составом. Говорят, что Лукаку и Де Брёйне не будут играть. У России подобных потерь нет. Ничья будет хорошим результатом встречи», — заявил Мостовой в интервью «Чемпионату».
Также экс-футболист добавил, что в составе сборной Бельгии наибольшее внимание необходимо уделить Эдену Азару.
Ранее Дзюба пожелал Бельгии сыграть ниже своих возможностей в матче с Россией.