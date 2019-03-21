Мостовой считает ничью хорошим результатом для сборной России в матче с Бельгией

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Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что подопечные Станислава Черчесова должны использовать кадровые потери соперника, и называет ничейный результат положительным исходом встречи.
Мостовой считает ничью хорошим результатом для сборной России в матче с Бельгией
  • Reuters

«Сборная России имеет шанс достичь положительного результата в матче с Бельгией благодаря проблемам соперника с составом. Говорят, что Лукаку и Де Брёйне не будут играть. У России подобных потерь нет. Ничья будет хорошим результатом встречи», — заявил Мостовой в интервью «Чемпионату».

Также экс-футболист добавил, что в составе сборной Бельгии наибольшее внимание необходимо уделить Эдену Азару.

Ранее Дзюба пожелал Бельгии сыграть ниже своих возможностей в матче с Россией.

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