Эксперт рассказал, чего не хватило Тарасовой и Морозову в произвольной программе на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в соревновании спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

По словам Дмитриева, которые передаёт «Советский спорт», в произвольной программе Тарасова и Морозов слишком осторожно катались, с видимым напряжением.

«Короткая программа у них отличная. А в произвольной не хватает выносливости, не хватает уверенности и ещё много чего. На чемпионате мира все эти недостатки чётко просматривались, когда рядом катаются лучшие пары мира. Дело не в помарках, а в общем уровне программы. Ребятам нужно прибавлять», — добавил эксперт.

Тарасова и Морозов после победы в короткой программе (81,21) и второго места в произвольной (147,26) заняли итоговое второе место на чемпионате мира в Сайтаме, набрав по сумме двух прокатов 228,47 балла.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы сохранили квоту в соревнованиях спортивных пар на ЧМ-2020.