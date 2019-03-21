Российские фигуристы сохранили квоту в соревнованиях спортивных пар на ЧМ-2020

Короткая ссылка
По итогам выступлений на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме российские фигуристы сохранили квоту в соревнованиях спортивных пар на мировое первенство 2020 года.
Российские фигуристы сохранили квоту в соревнованиях спортивных пар на ЧМ-2020
  • ©Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

На чемпионате мира в Японии Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, Наталья Забияко и Александр Энберт — бронзу, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли шестое место.

Таким образом, сумма занятых российскими парами мест (11) меньше 13, и Россия сохранила три квоты на следующее мировое первенство, которое в 2020 году пройдёт в канадском Монреале.

Ранее Тарасова и Морозов высказались о сотрудничестве с Максимом Траньковым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить