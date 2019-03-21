Российские фигуристы сохранили квоту в соревнованиях спортивных пар на ЧМ-2020
- ©Kenjiro Matsuo/AFLO
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На чемпионате мира в Японии Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, Наталья Забияко и Александр Энберт — бронзу, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли шестое место.
Таким образом, сумма занятых российскими парами мест (11) меньше 13, и Россия сохранила три квоты на следующее мировое первенство, которое в 2020 году пройдёт в канадском Монреале.
Ранее Тарасова и Морозов высказались о сотрудничестве с Максимом Траньковым.