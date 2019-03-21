Российские фигуристы сохранили квоту в соревнованиях спортивных пар на ЧМ-2020

По итогам выступлений на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме российские фигуристы сохранили квоту в соревнованиях спортивных пар на мировое первенство 2020 года.

На чемпионате мира в Японии Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, Наталья Забияко и Александр Энберт — бронзу, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли шестое место.

Таким образом, сумма занятых российскими парами мест (11) меньше 13, и Россия сохранила три квоты на следующее мировое первенство, которое в 2020 году пройдёт в канадском Монреале.

Ранее Тарасова и Морозов высказались о сотрудничестве с Максимом Траньковым.