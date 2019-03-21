Фигуристы Тарасова и Морозов высказались о сотрудничестве с Траньковым
- ©Kenjiro Matsuo/AFLO
- globallookpress.com
«Сотрудничество хорошее, нам нравится, но по поводу планов не будем раскрывать карты. Глобальных перемен не планируем. Встретимся, поговорим, всё будет хорошо», — приводит слова Морозова РИА Новости.
Сотрудничество Транькова с Тарасовой и Морозовым началось в нынешнем сезоне. Дуэт завоевал бронзу в финале серии Гран-при, золото первенства России, а также серебро чемпионатов Европы и мира.
Ранее Траньков заявил, что решение о дальнейшей работе с Тарасовой и Морозовым будет принято по окончании сезона.