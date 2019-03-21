Фигуристы Тарасова и Морозов высказались о сотрудничестве с Траньковым

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Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, высказали мнение о своём сотрудничестве с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании, а ныне тренером Максимом Траньковым.
Фигуристы Тарасова и Морозов высказались о сотрудничестве с Траньковым
  • ©Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Сотрудничество хорошее, нам нравится, но по поводу планов не будем раскрывать карты. Глобальных перемен не планируем. Встретимся, поговорим, всё будет хорошо», — приводит слова Морозова РИА Новости.

Сотрудничество Транькова с Тарасовой и Морозовым началось в нынешнем сезоне. Дуэт завоевал бронзу в финале серии Гран-при, золото первенства России, а также серебро чемпионатов Европы и мира.

Ранее Траньков заявил, что решение о дальнейшей работе с Тарасовой и Морозовым будет принято по окончании сезона.

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