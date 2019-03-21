Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

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Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Судьи оценили выступление 19-летнего американца в 107,40 балла. Второе место занимает его соотечественник Джейсон Браун — 96,81 балла. Тройку лидеров замыкает японец Юдзуру Ханю — 94,87 балла.

Россиянин Михаил Коляда занял десятое место с результатом 84,23 балла. Андрей Лазукин, выступление которого оценили в 84,05 балла, расположился на 11-й строчке протокола соревнований.

Произвольную программу спортсмены представят 23 марта.

Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин похвалил Лазукина за прокат короткой программы на ЧМ в Сайтаме.

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