Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
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- РИА Новости
Судьи оценили выступление 19-летнего американца в 107,40 балла. Второе место занимает его соотечественник Джейсон Браун — 96,81 балла. Тройку лидеров замыкает японец Юдзуру Ханю — 94,87 балла.
Россиянин Михаил Коляда занял десятое место с результатом 84,23 балла. Андрей Лазукин, выступление которого оценили в 84,05 балла, расположился на 11-й строчке протокола соревнований.
Произвольную программу спортсмены представят 23 марта.
Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин похвалил Лазукина за прокат короткой программы на ЧМ в Сайтаме.