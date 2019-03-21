Траньков рассказал, чем может заняться в случае завершения тренерской работы

Тренер российской пары фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков рассказал, какие альтернативные варианты продолжению тренерской работы он рассматривает.

«Я работаю на телевидении, что мне более интересно, катаюсь в шоу. Мне это по крайней мере приносит деньги, в отличие от этого. Убыток семейного бюджета в этом году исчисляется нулями. Своей жене и ребёнку я тоже должен это объяснять. Многое нужно взвешивать», — приводит слова Транькова «Спорт-Экспресс».

Он также высказался о возможном продолжении работы с Тарасовой и Морозовым.

«Это точно не будет в том же ключе, что было. Один я не буду заниматься этой парой, для этого у меня нет ни сил, ни квалификации», — добавил 35-летний специалист.

Сотрудничество Транькова с Тарасовой и Морозовым началось в нынешнем сезоне. Дуэт завоевал бронзу в финале серии Гран-при, золото первенства России, а также серебро чемпионатов Европы и мира.

Ранее Тарасова и Морозов высказались о сотрудничестве с Траньковым.