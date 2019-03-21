Козловский: в какие-то минуты нам не верилось, что мы находимся на ЧМ

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Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление в соревновании спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Козловский: в какие-то минуты нам не верилось, что мы находимся на ЧМ
  • Reuters

«В какие-то минуты нам не верилось, что мы находимся здесь, переживаем эти эмоции. Мы трудимся ради этого и живём ради таких минут. Это эмоции победы, преодоление самих себя. В эти 7—8 минут видна лишь верхушка айсберга, а не вся та работа, которую спортсмены проделали до выступлений», — приводит слова Козловского РИА Новости.

Он отметил, что самым сложным на мировом первенстве является работа на свой авторитет в фигурном катании, поскольку, соревнуясь со столь сильными соперниками, имеющими большой опыт выступлений и побед на подобных турнирах, необходимо стремиться к тому, чтобы соответствовать их уровню.

Бойкова и Козловский заняли шестое место в короткой (69,99) и произвольной (140,31) программах и в итоге стали шестыми на чемпионате мира в Сайтаме, набрав по сумме двух прокатов 210,30 балла.

Ранее Александр Энберт заявил, что на ЧМ они с Натальей Забияко показали самый чистый прокат в плане исполнения элементов и эмоций.

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