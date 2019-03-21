Энберт: на ЧМ мы показали самый чистый прокат в плане исполнения элементов и эмоций

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт прокомментировали своё выступление в соревновании спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Сделали всё на тренировках, сделали всё на соревнованиях, получили отличные эмоции от этого. Мы прибавили в скорости, в чистоте элементов. На Гран-при были хорошие прокаты, но здесь мы показали самый чистый прокат в плане исполнения элементов и эмоций. У всех свои проблемы, мы идём и делаем всё, что от нас зависит», — приводит слова Энберта РИА Новости.

Забияко также отметила, что после проката ощутила потрясающие эмоции, когда осознала: удалось сделать всё, что в их силах.

«Стоять здесь на пьедестале очень важно, но все проблемы надо оставить в прошлом», — подытожила фигуристка.

Забияко и Энберт заняли четвёртое место в короткой (73,96) и произвольной (144,02) программах, что в итоге позволило им завоевать бронзу чемпионата мира в Сайтаме, набрав по сумме двух прокатов 217,98 балла.

Ранее Евгения Тарасова назвала хорошим знаком то, что ей с Владимиром Морозовым удалось чисто откатать обе программы на чемпионате мира.