Российские кёрлингистки обыграли команду Германии на ЧМ в Силькеборге

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Женская сборная России одержала победу над национальной командой Германии в девятом матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу в датском Силькеборге.
Российские кёрлингистки обыграли команду Германии на ЧМ в Силькеборге
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу российской команды, за которую выступили Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

После девяти игр россиянки занимают второе место в турнирной таблице чемпионата мира.

Следующими соперниками сборной России станут команды Канады и Шотландии. Матчи пройдут 21 марта.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Швеции на ЧМ.

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