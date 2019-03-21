Российские кёрлингистки обыграли команду Германии на ЧМ в Силькеборге
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу российской команды, за которую выступили Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.
После девяти игр россиянки занимают второе место в турнирной таблице чемпионата мира.
Следующими соперниками сборной России станут команды Канады и Шотландии. Матчи пройдут 21 марта.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Швеции на ЧМ.