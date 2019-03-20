Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Швеции на ЧМ
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 9:4 в пользу представительниц Швеции.
В составе сборной России выступают Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.
После восьми игр россиянки занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата мира.
Следующим соперником сборной России станет команда Германии.
Ранее сообщалось, что российские кёрлингистки обыграли команду Финляндии на ЧМ в Силькеборге.