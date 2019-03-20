Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Швеции на ЧМ

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Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Швеции в восьмом матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу в датском Силькеборге.
Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Швеции на ЧМ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 9:4 в пользу представительниц Швеции.

В составе сборной России выступают Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

После восьми игр россиянки занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата мира.

Следующим соперником сборной России станет команда Германии.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингистки обыграли команду Финляндии на ЧМ в Силькеборге.

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