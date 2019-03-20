Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Швеции на ЧМ

Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Швеции в восьмом матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу в датском Силькеборге.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 9:4 в пользу представительниц Швеции. В составе сборной России выступают Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. После восьми игр россиянки занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата мира. Следующим соперником сборной России станет команда Германии. Ранее сообщалось, что российские кёрлингистки обыграли команду Финляндии на ЧМ в Силькеборге.