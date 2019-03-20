Российские кёрлингистки обыграли команду Финляндии на ЧМ в Силькеборге

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Финляндии в седьмом матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу в датском Силькеборге.

Встреча завершилась со счётом 9:8 в пользу российской команды, за которую выступили Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

После семи игр россиянки делят первое место в турнирной таблице чемпионата мира с командой Китая.

Следующими соперниками сборной России станут команды Швеции и Германии. Матчи пройдут 20 марта.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по кёрлингу победила команду Китая на ЧМ.