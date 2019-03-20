Макгрегор заявил что проведёт третий бой с Диасом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил о намерении провести третий поединок с американцем Нейтом Диасом.

«Диас дрался со мной и победил. Он дал мне реванш в том же весе. Нет сомнений, он настоящий боец. У меня нет ничего, кроме уважения к нему. Теперь я в долгу перед ним, и мы встретимся в третий раз», — приводит слова Макгрегора Daily Mail.

До этого ирландец просил UFC «забронировать» для него Диаса после того, как желание выйти в октагон с американцем изъявил бразилец Андерсон Силва.

Макгрегор и Диас уже дважды встречались в очных поединках в UFC. В первом бою победу удушающим приёмом одержал американец, а второй поединок единогласным решением судей выиграл Макгрегор.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что его история с Хабибом Нурмагомедовым ещё не закончилась.