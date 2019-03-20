Дмитриев рассказал, в чём Загитова и Медведева превосходят японских фигуристок
- РИА Новости
«И Медведева, и Загитова просто выше уровнем, чем японки. Поэтому результат в короткой программе — по делу», — цитирует эксперта «Советский спорт».
Он также объяснил, в чём именно российские спортсменки сильнее японок.
«Позиции, дотянутость линий, переходы. Всё, что наши девчонки делают, они выполняют более качественно. В этом плане японки нашим не конкурентки», — добавил Дмитриев.
Ранее Елена Чайковская назвала выступление Загитовой мощным олимпийским катанием.