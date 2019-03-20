Эксперт о выступлении Загитовой в короткой программе ЧМ: это было мощное олимпийское катание
- ©Kenjiro Matsuo/AFLO
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«Загитова — просто молодец, откатала блестяще, это было мощное олимпийское катание. Женя меня тоже порадовала, справилась со всем. Но набор технических элементов у неё слабее, чем у Загитовой, поэтому она пока не в тройке», — приводит слова специалиста «Чемпионат».
Она отметила, что не ожидала от Медведевой чего-то большего. По её мнению, спортсменке необходимо повышать техническую базу для борьбы за медали.
«У неё всё было хорошо, каталась хорошо, и, что важно, она была уверена в себе, этого у неё мы давно не видели», — сказала Чайковская.
Лидирует после короткой программы Загитова с результатом 82,28 балла. Медведева занимает четвёртое место (74,23).
Ранее Елизавета Туктамышева оценила выступления Загитовой и Медведевой в короткой программе на ЧМ.