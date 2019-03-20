Эксперт о выступлении Загитовой в короткой программе ЧМ: это было мощное олимпийское катание

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала прокат Алины Загитовой в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

«Загитова — просто молодец, откатала блестяще, это было мощное олимпийское катание. Женя меня тоже порадовала, справилась со всем. Но набор технических элементов у неё слабее, чем у Загитовой, поэтому она пока не в тройке», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Она отметила, что не ожидала от Медведевой чего-то большего. По её мнению, спортсменке необходимо повышать техническую базу для борьбы за медали.

«У неё всё было хорошо, каталась хорошо, и, что важно, она была уверена в себе, этого у неё мы давно не видели», — сказала Чайковская.

Лидирует после короткой программы Загитова с результатом 82,28 балла. Медведева занимает четвёртое место (74,23).

Ранее Елизавета Туктамышева оценила выступления Загитовой и Медведевой в короткой программе на ЧМ.