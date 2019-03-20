Туктамышева оценила выступления Загитовой и Медведевой в короткой программе на ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала выступления своих соотечественниц Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Софьи Самодуровой на чемпионате мира в японской Сайтаме.

«Полностью согласна с суждениями, что Алина показывает олимпийское катание, Женя показала уверенность, которой у неё давно не было, а Соня Самодурова является нашим будущим», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».

По её мнению, все россиянки отлично выступили, а судьи по достоинству оценили их прокаты.

«Нам всем нужно ждать произвольной программы», — добавила Туктамышева.

Лидирует после короткой программы Загитова с результатом 82,28 балла. Медведева занимает четвёртое место (74,23), Самодурова — девятое (70,42).

Произвольную программу спортсменки представят 22 марта.

Ранее Авербух заявил, что ему понравился прокат Медведевой в короткой программе на ЧМ.