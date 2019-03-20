Авербух заявил, что ему понравился прокат Медведевой в короткой программе на ЧМ

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Хореограф и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Авербух заявил, что ему понравился прокат Медведевой в короткой программе на ЧМ
  • Reuters

«Женя может занести этот прокат себе в зачёт. Это её лучшее выступление в этом сезоне, она получила хорошие оценки», — приводит слова эксперта «360».

При этом он отметил, что спортсменка не может быть до конца довольна своим прокатом из-за ошибки в каскаде, а также выразил уверенность, что Медведева могла справиться с первым прыжком, так как никогда не ошибалась в данном элементе на тренировках.

«Пару баллов Женя на этом потеряла. В целом мне её выступление понравилось, с точки зрения скольжения, подачи, выполнения элементов Женя большая умница. Тяжелейший для неё сезон, но она в строю и не потеряла шансы на победу», — добавил Авербух.

Двукратная чемпионка мира по итогам своего проката на мировом первенстве 2019 года набрала 74,23 балла и заняла четвёртое место.

Произвольную программу спортсменки представят 22 марта.

Ранее Авербух восторженно отреагировал на выступление Загитовой в короткой программе на ЧМ.

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