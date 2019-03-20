Авербух восторженно отреагировал на выступление Загитовой в короткой программе на ЧМ

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Хореограф и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух высказался о первом месте Алины Загитовой по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Авербух восторженно отреагировал на выступление Загитовой в короткой программе на ЧМ
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«Браво, Алина! Видно, что она подошла к чемпионату мира в очень хорошей форме. Браво тренерскому штабу, Этери Тутберидзе», — приводит слова эксперта «360».

По его мнению, сразу было видно, что выступление было очень хорошим. Он также отметил, что спортсменка великолепно справилась с каскадом.

«Никаких поблажек себе не дала и заслуженно лидирует с хорошим отрывом», — добавил Авербух.

Действующая олимпийская чемпионка по итогам проката короткой программы лидирует на мировом первенстве в Сайтаме, набрав 82,28 балла, что является её лучшим результатом в сезоне.

Ранее Слуцкая выразила уверенность, что Загитова не упустит победу на ЧМ по фигурному катанию.

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