Авербух восторженно отреагировал на выступление Загитовой в короткой программе на ЧМ
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«Браво, Алина! Видно, что она подошла к чемпионату мира в очень хорошей форме. Браво тренерскому штабу, Этери Тутберидзе», — приводит слова эксперта «360».
По его мнению, сразу было видно, что выступление было очень хорошим. Он также отметил, что спортсменка великолепно справилась с каскадом.
«Никаких поблажек себе не дала и заслуженно лидирует с хорошим отрывом», — добавил Авербух.
Действующая олимпийская чемпионка по итогам проката короткой программы лидирует на мировом первенстве в Сайтаме, набрав 82,28 балла, что является её лучшим результатом в сезоне.
Ранее Слуцкая выразила уверенность, что Загитова не упустит победу на ЧМ по фигурному катанию.