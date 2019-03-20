Слуцкая считает, что Загитова не упустит победу на ЧМ по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала выступление Алины Загитовой в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

«Очень здорово, что Алина смогла преодолеть все свои трудности. Она откатала действительно очень хорошо. Думаю, уже можно говорить, что одна золотая медаль теперь есть у нас в кармане», — цитирует экс-спортсменку Sport24.

По её мнению, Загитова имеет достаточно большой отрыв от соперниц перед произвольной программой. Слуцкая отметила, что такой задел придаст фигуристке ещё больше уверенности. Она также высказалась о прокате Евгении Медведевой, которая занимает четвёртое место с результатом 74,23 балла.

«На данный момент она продемонстрировала свой максимум. К сожалению, судьи увидели недогрузку в одном из элементов. За это снизили немного оценку», — сказала Слуцкая.

Действующая олимпийская чемпионка по итогам проката короткой программы лидирует на мировом первенстве в Сайтаме, набрав 82,28 балла, что является её лучшим результатом в сезоне.

Ранее Загитова призналась, что очень быстро забывает как хорошие, так и плохие свои прокаты.