Слуцкая считает, что Загитова не упустит победу на ЧМ по фигурному катанию
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«Очень здорово, что Алина смогла преодолеть все свои трудности. Она откатала действительно очень хорошо. Думаю, уже можно говорить, что одна золотая медаль теперь есть у нас в кармане», — цитирует экс-спортсменку Sport24.
По её мнению, Загитова имеет достаточно большой отрыв от соперниц перед произвольной программой. Слуцкая отметила, что такой задел придаст фигуристке ещё больше уверенности. Она также высказалась о прокате Евгении Медведевой, которая занимает четвёртое место с результатом 74,23 балла.
«На данный момент она продемонстрировала свой максимум. К сожалению, судьи увидели недогрузку в одном из элементов. За это снизили немного оценку», — сказала Слуцкая.
Действующая олимпийская чемпионка по итогам проката короткой программы лидирует на мировом первенстве в Сайтаме, набрав 82,28 балла, что является её лучшим результатом в сезоне.
Ранее Загитова призналась, что очень быстро забывает как хорошие, так и плохие свои прокаты.