Загитова: очень быстро забываю как хорошие, так и плохие прокаты

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Российская фигуристка Алина Загитова, занявшая первое место в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме, призналась, что достаточно быстро забывает свои выступления и после каждого проката настроена на улучшение результата.
Загитова: очень быстро забываю как хорошие, так и плохие прокаты
  • Reuters

«Я очень быстро забываю и хорошие прокаты, и плохие. После каждого старта у меня начинается новая работа. Мы просто смотрим, какие элементы хуже всего получаются, и работаем над ними. В Японии у меня всегда наступает спокойствие, и это мне помогает», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Она также прокомментировала большую конкуренцию за призовые места на нынешних соревнованиях.

«В фигурном катании всегда есть конкуренция, и это хорошо. Безусловно, тренировки с сильными соперницами меня подталкивают вперёд», — добавила Загитова.

Действующая олимпийская чемпионка набрала 82,28 балла в короткой программе, что является её лучшим результатом в сезоне.

Ранее Загитова поделилась мнением о болельщиках в Японии.

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