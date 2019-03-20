Сборная России по футболу U17 обыграла Польшу в элитном раунде Евро-2019
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Встреча, прошедшая в Шотландии, завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Дмитрия Хомухи.
В составе национальной команды отличились Ислам-Бек Губжоков, Олег Ознобихин и Егор Шаповалов. У поляков голами отметились Ян Беганьский и Филип Мархвиньский.
В компенсированное к первому тайму время Польша осталась в меньшинстве после удаления Мархвиньского. Тем не менее на третьей добавленной минуте матча составы уравнялись: поле после второй жёлтой карточки покинул Вадим Карпов.
В следующем матче россияне сыграют с Шотландией 23 марта.
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