Сборная России по футболу U17 обыграла Польшу в элитном раунде Евро-2019

Юношеская сборная России одержала победу над Польшей в первом туре элитного раунда отбора к чемпионату Европы 2019 года по футболу для игроков не старше 17 лет.

Встреча, прошедшая в Шотландии, завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Дмитрия Хомухи.

В составе национальной команды отличились Ислам-Бек Губжоков, Олег Ознобихин и Егор Шаповалов. У поляков голами отметились Ян Беганьский и Филип Мархвиньский.

В компенсированное к первому тайму время Польша осталась в меньшинстве после удаления Мархвиньского. Тем не менее на третьей добавленной минуте матча составы уравнялись: поле после второй жёлтой карточки покинул Вадим Карпов.

В следующем матче россияне сыграют с Шотландией 23 марта.

Ранее Черчесов высказался о травме Кутепова в преддверии встречи России с Бельгией.