Забияко и Энберт заявили, что им не было тяжело выступать последними в короткой программе на ЧМ в Сайтаме
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«Впечатления хорошие, прокатом довольны. Не скажу, что нам было тяжело катать программу последними: на тренировках тренируемся и первыми, и последними. Не было ничего необычного», — приводит слова Забияко РИА Новости.
Энберт согласился, что для них не было важно, под каким стартовым номером они выступали, и отметил, что перерыв, связанный с недопуском у чемпионату Европы по медицинским показателям, положительно отразился на их готовности к мировому первенству.
«Чувствую себя отлично, готовы полностью, всё в порядке», — добавил фигурист.
По итогам проката короткой программы российский дуэт занял четвёртое место, набрав 73,96 балла. Произвольную программу пары представят 21 марта.
Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, что рады тому, что им удалось показать чистое катание в короткой программе на мировом первенстве в Сайтаме.