Забияко и Энберт заявили, что им не было тяжело выступать последними в короткой программе на ЧМ в Сайтаме

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт прокомментировали своё выступление в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Впечатления хорошие, прокатом довольны. Не скажу, что нам было тяжело катать программу последними: на тренировках тренируемся и первыми, и последними. Не было ничего необычного», — приводит слова Забияко РИА Новости.

Энберт согласился, что для них не было важно, под каким стартовым номером они выступали, и отметил, что перерыв, связанный с недопуском у чемпионату Европы по медицинским показателям, положительно отразился на их готовности к мировому первенству.

«Чувствую себя отлично, готовы полностью, всё в порядке», — добавил фигурист.

По итогам проката короткой программы российский дуэт занял четвёртое место, набрав 73,96 балла. Произвольную программу пары представят 21 марта.

Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, что рады тому, что им удалось показать чистое катание в короткой программе на мировом первенстве в Сайтаме.