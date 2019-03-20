Логинов объяснил, почему решил не общаться с прессой на ЧМ в Эстерсунде

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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё решение отказаться от общения с прессой на время чемпионата мира 2019 года в шведском Эстерсунде.
Логинов объяснил, почему решил не общаться с прессой на ЧМ в Эстерсунде
  • Reuters

«Я думаю, это для того, чтобы больше времени оставалось на восстановление перед стартами, потому что вы сами, наверное, прекрасно понимаете: на это уходит много сил и энергии», — приводит слова Логинова Sports.ru со ссылкой на эфир норвежского телеканала NRK.

После спринтерской гонки на 10 км, в которой 27-летний россиянин завоевал серебро, стало известно, что он не будет давать интервью журналистам в микст-зоне до окончания чемпионата мира.

Ранее Логинов дал комментарий норвежским СМИ относительно своего допингового прошлого.

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