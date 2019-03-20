«Коламбус» проиграл «Калгари» в матче НХЛ, несмотря на 27 сейвов Бобровского

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«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Коламбус» проиграл «Калгари» в матче НХЛ, несмотря на 27 сейвов Бобровского
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Калгари» принесли шайбы Джонни Годро, Эндрю Манджапане, Михаэля Фролика и Мэттью Ткачука.

«Коламбус» ответил голами Зака Веренски и Оливера Бьёрстранда. Артемий Панарин записал в свой актив голевую передачу, а Сергей Бобровский отразил 27 из 31 броска по своим воротам.

«Коламбус» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 84 очка в 73 матчах. «Калгари», гарантировавший себе выход в плей-офф, — первый на Западе (97 очков).

Ранее сообщалось, что две шайбы и передача Александра Радулова помогли «Далласу» победить «Флориду» в матче НХЛ.

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